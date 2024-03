Dalla Concordia a The Voice Senior

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) "Vi vorrei raccontare una cosa. Non è una sviolinata. È la realtà, è la verità. Io ero sulla Costa". Dopo 12 anni dal naufragio al largo dell’isola del Giglio dove persero la vita 32 persone, il pianista Antonello Tonna decide di ripartire. E lo fa dal palco di "The", trasmissione condotta da Antonella Clerici su Rai1. Il pianista si è esibito nel programma cantando "Piazza Grande" di Lucio. Al termine del brano, Antonello Tonna si è presentato. "Ho 71 anni e vengo da Catania. Faccio piano bar dagli anni ’80. Ho iniziato nel periodo bello della musica dal vivo. Ho girato tantissimo. Mi sono esibito sulle navi da crociera. Ho fatto Germania, Montecarlo, Capri, Taormina e casa mia". "Però vi vorrei raccontare anche una cosa – ha proseguito –. Non è una sviolinata, è realtà, è verità. Io ...