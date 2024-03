Dalla BEI e Banca Ifis e 300 milioni di euro per sostenere gli investimenti innovativi delle PMI e Mid cap

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lapea per gli(BEI) ehanno siglato un accordo finalizzato a mettere a disposizione 300didi nuova finanza pergli4.0PMI e Mid cap. L’intesa prevede un finanziamento della BEI del valore nominale di 150dia favore di, destinato principalmente a finanziamenti leasing volti a promuovere iniziative innovative nell’ambito del “Piano Nazionale Transizione 4.0”. In base all’accordo sottoscritto,garantirà l’erogazione di un ulteriore plafond del medesimo importo, mettendo a ...

