Dal Mugello a Torino | patto per la transizione ecologica

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 - Un protocollo d’intesa tra Environment Park, parco tecnologico di, e Consorzio Re-cord, ente di ricerca no-profit per lo sviluppo e la condivisione di know-how, che ha la sua sede principale a Scarperia e San Piero, in. È stato firmato da Giacomo Portas, presidente di Environment Park, e da Stefano Santarelli, amministratore delegato di Re-cord, prevedendo un rapporto di collaborazione per lo sviluppo e la condivisione delle rispettive conoscenze industriali nel campo della bioeconomia e dell’economia circolare. "L’accordo che Re-cord ha raggiunto con Environment Park consente alle due aziende di beneficiare della condivisione dei rispettivi know-how, con il grande vantaggio di poter accedere da un lato a soluzioni tecnologiche e organizzative di eccellenza e dall’altro crea un network di eccellenza a ...