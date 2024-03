Dal Gewiss Stadium agli esclusivi palazzi di Milano | cantieri e successi di Intesa Costruzioni Srl

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dalmine. Ancora pochi mesi e poi anche la nuova Curva Sud delsarà ultimata. E, con essa, l’intero impianto di proprietà della Stadio Atalanta Srl (società che fa capo all’Atalanta B.C., presieduta da Antonio Percassi), sarà finalmente completato. Compresi il parcheggio interrato, da circa 400 posti (per la cui realizzazione si è fatto ricorso al Sistema della Vasca bianca, un metodo di impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, a tenuta stagna) e tutte le opere di urbanizzazione contemplate nell’articolato progetto di restyling del complesso sportivo. A poco meno di un secolo dal to del nastro inaugurale dell’ex ‘Brumana’, dunque, Bergamo avrà finalmente uno stadio avveniristico, in grado di accogliere fino a 25mila spettatori. “Concluderemo gli interventi richiesti e chiuderemo il cantiere in tempo utile ...