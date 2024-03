Dal caos afgano all’Ucraina | chi c’è dietro la politica estera di Biden

Valige, bici e monopattini in treno, si cambia. dopo aver sospeso l’entrata in vigore del contestatissimo regolamento sui bagagli sulle Frecce, Trenitalia ha avviato mercoledì un tavolo di confronto ... (gazzettadelsud)

Robert Downey Jr. vince il primo Oscar per Oppenheimer: "Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l'Accademia": Robert Downey Jr. ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per il suo lavoro in Oppenheimer di Christopher Nolan ...

“Sarà decisivo”: Verstappen a sorpresa, caos in Formula 1: “Sarà decisivo”: Verstappen a sorpresa, caos in Formula 1: Verstappen lega la sua permanenza in Red Bull a quella dell’esperto consigliere, il legame tra i due è molto forte. Il campione olandese ha riconosciuto come il rapporto parta da molto lontano, Marko ...

Chiavari: dal depuratore in colmata al caos nel centrodestra di Rapallo: Chiavari: dal depuratore in colmata al caos nel centrodestra di Rapallo: Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Ciao, nel momento in cui vi scrivo si sono appena chiuse le urne in ...