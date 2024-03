Dal caldo estremo alle inondazioni | Europa “impreparata”

2024-03-11 11:41:44 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: lle scuse pubbliche di Roberto D’Aversa non sono bastati. Dopo la ... (justcalcio)

Cesena, 9 marzo 2024 – Avvolti in una calda sciarpa colorata, il capo coperto da un morbido berretto e le mani che spariscono dentro guanti di lana. Ricordi lontani. Qualcosa in effetti non torna. ... (ilrestodelcarlino)