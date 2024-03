Daily Crown | foto ritoccata da Kate | Kensington non pubblicherà l’originale

(Di lunedì 11 marzo 2024) Londra, 11 mar. (Adnkronos) –Palace nonlaoriginale die dei suoi figli diffusa ieri per la festa della mamma, dopo che la principessa del Galles si è presa pubblicamente la responsabilità di averla modificata. Il Palazzo è stato sottoposto a crescenti pressioni affinché rivelasse la verità dietro la, la prima diffusa dopo l’intervento dei mesi scorsi nella qualecompare assieme ai suoi tre figli, dopo che le principali agenziegrafiche del mondo l’avevano ritirata, sostenendo che l’immagine fosse statadigitalmente.questa mattina ha ammesso di aver modificato lagrafia e si è scusata personalmente “per l’eventuale confusione” che ha causato. In un ...

