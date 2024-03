“Dai | sbrigatevi” Grande Fratello | Alessio corre a informare gli altri | “L’ho dovuto fare”

(Di lunedì 11 marzo 2024), a poche ore dalla puntata dentro la Casa la tensione torna a salire. Stasera sarà annunciato il nome del secondo finalista, l’uomo o la donna che andrà acompagnia a Beatrice Luzzi, già certa da dieci giorni di un posto in finale. Tanta carne al fuoco. Spazio ci sarà, senza dubbio, per un confronto tra Anita e. A proposito di Anita, la connte è stata richiamata per aver coperto il microfono mentre lanciava frasi ingiuriose nei confronti di Beatrice. >> “Si è fidanzata, roba romantica con lui”. Antonella Fiordelisi, il gossip è bello forte: col volto storico di Uomini e Donne “Guarda che lei è proprio molesta quando beve, lo fa sempre. Non solo ora con te, è proprio molesta”, aveva detto addopo che il gieffino gli aveva manifestato ...

Gravina indagato e ascoltato dai pm: Gravina indagato e ascoltato dai pm: Chi gli ha dato l'imbeccata Il suo capo, il pm Antonio Laudati Di certo l'indagine si svolge senza spiegazioni ufficiali, tanto che per giustificarsi col suo capo, Giovanni Melillo, Laudati deve ...

Come liberarsi dai debiti in 4 passi legali: Come liberarsi dai debiti in 4 passi legali: Il Codice della Crisi d’Impresa offre quattro strade per liberarsi dai debiti, ognuna con delle specifiche procedure e risultati. Le analizzeremo qui di seguito. Questa opzione permette al consumatore ...

Sorelle picchiate dai ladri incappucciati: «Abbiamo avuto paura di morire»: Sorelle picchiate dai ladri incappucciati: «Abbiamo avuto paura di morire»: «Abbiamo avuto paura di essere uccise, non riusciamo più a dormire durante la notte». Paura, paura vera. Maria Assunta Di Cintio, 67 anni, racconta la notte di terrore passata con la sorella ...