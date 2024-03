Dai Ricchi e Poveri ai The Kolors | le nuove certificazioni del Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 11 marzo 2024) Continua la scalata al successo a suon didell’edizione 2024 deldiche ha debuttato alla grande. Nel corso della quarta settimana postun disco di platino (Mahmood) si è trasformato in doppio platino, uno d’oro (The) si è trasformato in platino e altri quattro (Alessandra Amoroso, Il Tre,, La Sad) sono diventati oro per un totale di: 8 dischi di platino e 12 d’oro. L’edizione 2023 a oggi vanta in totale grazie al pubblico 37 dischi di platino e 7 d’oro; quella del 2022 invece ne ha 41 di platino e 4 d’oro. “TUTA GOLD” di @mahmood music è ufficialmente certificata doppio disco di platino per aver superato le 200.000 unità vendute.@fimi it pic.twitter.com/8AxzIP5Qs1 — IT Parade (@itparade ) March 11, ...