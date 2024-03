Da oggi niente Iva sui pannolini L’iniziativa delle farmacie Lloyds

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Prato, 11 marzo 2024 –Iva suiper tutto il 2024 nelleFarmacia di Prato. A darne l’annuncio è il presidente di Pratofarma, Lorenzo Rocchi, che anticipa come proprio daentri in vigore la scelta di azzerare l’imposta su trenta prodotti per l’igiene dell’infanzia, dando seguito a quanto fatto già dal 2021 per i prodotti intimi femminili di prima necessità. Una decisione che arriva in controtendenza rispetto a quanto deciso a Roma, dove il governo con la legge di bilancio ha riportato al 10% l’Iva sui prodotti per l’infanzia. "Abbiamo raccolto l’invito che ci era stato rivolto dal Comune di Prato – spiega Rocchi -. Il consiglio comunale aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dalla consigliera di Demos, Sandra Mugnaioni, che chiedeva al governo di ridurre al 4% l’Iva ...