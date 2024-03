Da Meloni a Schlein | da Salvini a Conte | la posta in gioco per i leader in Abruzzo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Oggi si vota per eleggere il nuovo governatore: ecco cosa hanno da perdere e da guadagnare i politici che sostengono i due candidati in corsa

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a corriere©

Elezioni Abruzzo, primo exit poll: lieve vantaggio di Marsilio su D'Amico. Testa a testa tra l'uscente del centrodestra e il candidato Pd - ...: ... agli occhi degli elettori, il locale con il nazionale, la giunta Marsilio con il governo Meloni . ...e mai come in questi giorni ha visto la possibilità di un riavvicinamento tra il Pd di Elly Schlein ...

Elezioni Abruzzo, alle 19 affluenza al 43,93%: in aumento rispetto a 2019: ... ira Marsilio: "Sul Nove clamorosa violazione del silenzio elettorale" Elezioni Abruzzo 2024, Schlein e Conte tirano la volata a D'Amico: "Andiamo a vincere" Abruzzo, Meloni lancia Marsilio e mette '...

Abruzzo, secondo exit poll: si allarga il vantaggio di Marsilio. Il governatore tra il 50,5 e il 54,5. D’Amico tra il 45,5 e il 49,5%: Abruzzo, secondo exit poll: si allarga il vantaggio di Marsilio. Il governatore tra il 50,5 e il 54,5. D’Amico tra il 45,5 e il 49,5%: Si allarga il vantaggio di Marco Marsilio sullo sfidante Luciano D’Amico alle elezioni in Abruzzo. Stando al secondo exit poll dell’istituto Noto per Rete8, il presidente uscente del centrodestra si a ...

Renzi «rottamatore» alla Leopolda: «Von der Leyen non va rieletta. Forza Italia Grigi burocrati»: Renzi «rottamatore» alla Leopolda: «Von der Leyen non va rieletta. Forza Italia Grigi burocrati»: Matteo Renzi chiude all’attacco la Leopolda numero dodici. E torna «rottamatore». Durissimo sulla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: «Non deve essere rieletta». L’ex premier sp ...

La Ue è la vera sfida: Meloni vuole sfondare e Schlein per l’alternativa: La Ue è la vera sfida: Meloni vuole sfondare e Schlein per l’alternativa: Dopo le regionali si avvicina il voto più importante: quello per l’Europa. Ma c’è anche il Piemonte, dove Pd e M5s restano divisi sul candidato ...