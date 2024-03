Da mattino a sera | diventa protagonista degli outfit più easy chic della stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 11 marzo 2024) Conosciamo bene il potenziale moda di una giacca sartoriale. Versatile, elegante, passepartout, adatta ad ogni situazione. Ma questa primavera le cose sembrano essere un po’ diverse. Il blazer di pelle ha soppiantato la versione originale, pur mantenendone tutte le caratteristiche. La differenza sta nell’aggiunta di una nota più grintosa, rock, effetto vintage. In poche parole quel fattore coolness che non deve mai mancare in unche funziona. Ma non solo. Questo suo punto di forza permette al blazer di pelle di poter essere sfoggiato dasenza mai essere fuori posto. Incredibile infatti quanto abbinarsi bene ai pezzi più casual così come a quelli più eleganti. La sua consistenza, infine, lo rende perfetto per ...