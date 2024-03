 Da Hollywood all’Europa | la Shoah arruolata contro Israele 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Siamo qui come uomini che rifiutano che la propria ebraicità e l’Olocausto siano dirottati, che rifiutano una occupazione che ha portato alla guerra per tante persone innocenti, siano le vittime d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti