Da Gaza al Meyer | a Firenze un bimbo colpito da schegge di bombe

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 – E’ nato nel 2023 e così piccolo dovrà già subire un intervento perché halegate a esplosioni di guerra, probabilmente di una bomba, in una gamba, nel braccio e nel cranio. Con lui c’è un altroche di anni ne ha 7 e ha invece una malattia metabolica. Arrivano dae sono tra i 14 arrivati ieri in Italia con un velivolo C-130 dell'Aeronautica militare, che sono stati ricoverati all'ospedale pediatricodi. Con i due bambini arrivati la notte scorsa al pediatrico fiorentino salgono a 14 i piccoli provenienti dae transitati al, di cui 11 per cure mediche, gli altri 3 erano a seguito di nuclei familiari con minori bisognosi di cure. Tranne i due nuovi arrivati, non ci sono altri piccoli ...

Firenze , 15 febbraio 2024 - Sono cinque i bambini provenienti da Gaza attualmente ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze : "Sono in buone condizioni di salute e proseguono il loro ... (lanazione)

Firenze, 10 marzo 2024 – Atterrerà a Roma intorno alle 18 di oggi il volo C-130J dell'Aeronautica militare che sta portando in Italia 45 persone provenienti da Gaza , di cui 14 bambini , 8 adulti e 23 ... (lanazione)

Pisa, 10 marzo 2024 - Con 31 mezzi e 109 volo ntari, la Croce Rossa Italiana ha risposto oggi alla richiesta di supporto del Ministero della Salute circa la necessità di trasferire in ambulanza 19 ... (lanazione)

