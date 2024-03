Cyberbullismo | gli studenti delle medie spezzine a scuola dalla polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) La Spezia, 11 marzo 2024 - Questa mattina, nell'auditorium della biblioteca Beghi, si è svolto un incontro dedicato al contrasto e alla prevenzione dele dei reati informatici, organizzato dal Comune della Spezia in collaborazione con la Sezione Operativa per la Sicurezza cibernetica della Questura della Spezia, che ha visto la partecipazione dell'assessore alla sicurezza Giulio Guerri. All'iniziativa sono intervenuti l'ispettore Alessandro De Nanni e il vicesovrintendente Davide Pratelli, che hanno interagito con un'ampia rappresentanza di ragazziclassi II e IIIscuole Fontana e Formentini, illustrando quelli che sono i rischi derivanti da un utilizzo sbagliato, incauto e non responsabile dei social e dei moderni strumenti di comunicazione, compresi i risvolti di natura legale. L'incontro rientra nella ...