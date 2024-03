Cultura | Consiglio regionale della Toscana | opportunità per l’editoria

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 - Sostegno delalle piccole e medie case editrici toscane. Questo è l’obiettivo dell’avviso pubblicato, per la raccolta delle manifestazioni di interesse in sostegno delle piccole e medie case editrici toscane, per la partecipazione al Salone internazionale del Libro, che si terrà presso i Padiglioni del Lingotto di Torino, dal 9 al 13 maggio prossimi. Di seguito alcuni elementi dell’avviso: potranno partecipare le piccole e medie case editrici che esercitano un’attività economica con carattere continuativo, finalizzata prioritariamente alla pubblicazione di opere dell’ingegno e accanto ai tradizionali requisiti richiesti per la partecipazione a bandi pubblici – come l’iscrizione nel registro delle impreseCamera di Commercio, rientrare ...

La celebrazione dei 600 anni del Drapò: La Marina di Nucetto alla firma del primo Registro storico: ...di aggregazione e di valorizzazione della tradizione e della cultura del Piemonte. I gruppi folkloristici e storici che hanno aderito all'iniziativa sono stati accolti dal presidente del Consiglio ...

erimagi: cooperazione regionale sì, ma con l'adesione UE: Commercio, cultura, giovani e cambiamento climatico. Eppure, nonostante sia stato fatto molto, temo ... Al Consiglio europeo dello scorso dicembre, alla Bosnia Erzegovina era stato promesso che, a ...

Consiglio veneto vota per la detraibilità delle spese per consumi culturali: Consiglio veneto vota per la detraibilità delle spese per consumi Culturali: 2024 – Biglietti del cinema, abbonamenti teatrali, spese per visite guidate, laboratori e iniziative Culturali dovrebbero essere spese detraibili dal reddito, come le spese mediche o quelle per lo spo ...

Inaugurato l'Istituto Italiano di Cultura di Miami: Inaugurato l'Istituto Italiano di Cultura di Miami: Si è inaugurato formalmente il 7 marzo, l’Istituto Italiano di Cultura di Miami, ufficio che va a completare il panorama delle istituzioni italiane in Florida e nel Sud-Est degli Stati Uniti, affianca ...

"La Cultura tra Innovazione, Tradizione e sociale": il primo incontro promosso da Communitas: "La Cultura tra Innovazione, Tradizione e sociale": il primo incontro promosso da Communitas: Giovedì 14 marzo, alle ore 21, presso il CVA di San Giustino, si terrà l’iniziativa pubblica ‘La Cultura tra Innovazione, Tradizione e sociale’, il primo di una serie di appuntamenti promossi da ...