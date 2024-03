Cuggiono | acqua nella benzina | una trentina di automobilisti rimangono a piedi

(Di lunedì 11 marzo 2024)(Milano), 11 marzo 2024 -per unadi, che sono rimasti adopo aver fatto rifornimento. È quanto successo in questi giorni a, in particolare al distributore di via San Rocco dove tutti glisi erano fermati a farper le loro auto. Oltre unadi persone hanno dovuto far ricorso al carro attrezzi, portando la propria auto dal meccanico per la possibile presenza diall'interno del carburante che ha lasciato adiverse persone. Contattato per i vari episodi, il gestore della pompa di, Giuseppe Farè, si è rivolto alla compagnia petrolifera ...

Ville Aperte, lo speciale evento di primavera in Brianza: L'edizione autunnale amplierà la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d'acqua, architettura ... Castelletto di Cuggiono, Cuggiono. Villa Annoni, Cuggiono. Villa Ghirlanda Silva, Cinisello Balsamo.

Castelletto di Cuggiono, fiume Ticino in piena e le sponde crollano: reportage di Andrea Azzimonti: Castelletto di Cuggiono, fiume Ticino in piena e le sponde crollano: reportage di Andrea Azzimonti: Piogge incessanti ed ecco come si presenta il fiume Ticino in località Castelletto di Cuggiono dove, in passato, Andrea Azzimonti aveva segnalato più volte la presenza dei problemi. Azzimonti è tornat ...

Erosione del Ticino: rischio crolli a Castelletto di Cuggiono, ignorati divieti e segnali di pericolo: Erosione del Ticino: rischio crolli a Castelletto di Cuggiono, ignorati divieti e segnali di pericolo: Le piogge di questi giorni aumentano l’erosione del Ticino verso la sponda lombarda, con crolli continui nella zona di Castelletto di Cuggiono. Purtroppo sono molti a passare lungo la strada che coste ...

