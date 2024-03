Crolla l’argine del Seveso I depositi dell’autolavaggio sprofondano nel fiume

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’improvvisa, violenta, perturbazione di ieri ha causato altri danni, in Brianza, così come in gran parte della Lombardia. La situazione più grave - per fortuna senza feriti - si è registrata a Bovisio, dove è ceduto un tratto deldel, trascinandosi giù parte di un autolavaggio in via Bottego. Ilsi è ingrossato pericolosamente e circa 25 metri di argine sonoti, portandosi dietro anche due. Appena ricevuto l’allarme, i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra, al fine di monitorare la situazione e adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dell’area. Ma la situazione dovrà essere monitorata con attenzione anche nei prossimi giorni. Pompieri impegnati anche a Limbiate, dove ...