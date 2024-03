Crisi moda toscana | rallentano assunzioni e aumenta la cassa integrazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 – Lasoffre di più di altre regioni, penalizzata dall'andamento del settore. A sancirlo anche Irpet, che nella nota congiunturale sul comparto evidenzia come il 2023 sia stato un anno nettamente negativo. Sull'export spicca il -21% delle calzature del distretto fiorentino e il -10% delle pelli prodotte nel pisano. Il sistemafiorentino, tra l'altro, ha fatto molto peggio, rileva Irpet, rispetto al resto d'Italia e in tutte le linee produttive: dall’abbigliamento (-8% vs. +5%), alle calzature (-21% vs. +8%), ai prodotti in pelle (-5% vs. +5%). La fascia del lusso sembra dunque aver sofferto di più nel settore per ragioni congiunturali legate all'inflazione e alla situazione geopolitica, ma non solo. «Un elemento di fondamentale importanza - si legge nella nota di Irpet - riguarda le relazioni ...