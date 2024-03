Criscitiello | “Gravina sia coerente | si comporti come ha fatto con Tonali”

Criscitiello sul caso Gravina: "Deve auto sospendersi in attesa del giudizio della Procura": Criscitiello sul caso Gravina: "Deve auto sospendersi in attesa del giudizio della Procura": Gravina da quando è diventato Presidente della FIGC ha sbagliato due cose: credere di essere infallibile e si è circondato di professionisti sbagliati.

CHAMPIONS - A Barcellona quote in salita per il Napoli, l'impresa di Calzona a 3,90: CHAMPIONS - A Barcellona quote in salita per il Napoli, l'impresa di Calzona a 3,90: Come riporta AgiproNews, Napoli a Barcellona per ribaltare i pronostici. Gli azzurri cercano la prima vittoria contro i blaugrana e il secondo quarto di finale di Champions nella loro storia, dopo que ...