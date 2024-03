Crisci presenta la nuova EX30

(Di lunedì 11 marzo 2024) Piccolo, compatto e con quel carico di tecnologia e sicurezza che solo Volvo può garantire. E' il nuovo “piccolo” Suv (o se vi piace di più crossover), di fatto l'auto più piccola mai prodotta dalla casa svedese che l'hato in questi giorni alla stampa specializzata e che a breve sarà disponibile nei concessionari anche in Italia: si tratta della. Ne abbiamo parlato con il presidente di Volvo Italia Michele

Mercato auto: immatricolazioni crescono anche a febbraio (+12,8%): Mercato auto: immatricolazioni crescono anche a febbraio (+12,8%): “Riguardo al nuovo schema – aggiunge Crisci – apprezziamo che siano state accolte molte delle richieste dell’UNRAE, come l’innalzamento degli incentivi unitari e l’inclusione delle ...

La rubrica in controtempo: La rubrica in controtempo: Il riarmo della Ue La guerra, prima di dispiegarsi sul campo, attraversa un’insidiosa fase di preparazione. Comincia col rendersi pensabile, ossia non più esclusa dall’orizzonte del possibile, non più ...

Diario elettorale: liste e nomi dei candidati al Consiglio comunale di Firenze: Diario elettorale: liste e nomi dei candidati al Consiglio comunale di Firenze: Più di ottocento. Tanti sono i candidati al Consiglio comunale fiorentino. Una marea di uomini e donne, più o meno giovani, con alle spalle anni di politica cittadina ovvero alla loro prima ...