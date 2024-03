Cremlino | ' appello del Papa comprensibile ma Kiev rifiuta'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) L'delper una soluzione negoziata in Ucraina "è abbastanza", macontinua are una tale ipotesi. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax. "Speculazioni" che non meritano alcun commento: così Peskov, riportato dalla Tass, ha definito le notizie uscite nei giorni scorsi negli Usa, e riprese dal New York Times, secondo le quali nell'ottobre del 2022 la Russia era pronta ad utilizzare armi nucleari tattiche in Ucraina. Lo scenario è stato evocato in un libro del corrispondente dalla Casa Bianca David Sanger.