(Di lunedì 11 marzo 2024) LA KERMESSE. La manifestazione in Fiera si conferma evento di riferimento per il mondo delle arti manuali. «Ricadute positive sul territorio». Gli organizzatori annunciano collaborazioni internazionali e attività con le scuole per la prossima edizione.

Creattiva, sfiorati i 50mila visitatori in 4 giorni. Ingressi cresciuti del 9%: Creattiva, sfiorati i 50mila visitatori in 4 giorni. Ingressi cresciuti del 9%: LA KERMESSE. La manifestazione in Fiera si conferma evento di riferimento per il mondo delle arti manuali. «Ricadute positive sul territorio». Gli organizzatori annunciano collaborazioni ...