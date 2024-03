Cosmo | il nuovo album è “Sulle ali del cavallo bianco”

(Di lunedì 11 marzo 2024) foto di Nicholas GarlisiROMA – “ali del” è il titolo delprogetto discografico di, in uscita venerdì 15 marzo per Columbia Records – Sony Music Italy/42Records, già disponibile in preorder e presave a distanza di tre anni dall’ultimoin studio. L’annuncio, dopo una serie di spoiler circolati sui media – un misteriosoin volo sopra Milano, Bologna e Roma – arriva improvviso, a sorpresa, accompagnato dalla tracklist e dalsingolo e title trackali del, fuori ora su tutte le piattaforme digitali. Il brano, pubblicato dopo poche settimane dalla prima canzone estratta ‘Troppo forte’, è un manifesto estetico, ...

