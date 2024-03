Cosenza | esonerato l’allenatore Fabio Caserta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilha reso noto di aver. “Al tecnico, che ha collezionato 30 panchine in rossoblù tra Coppa e Campionato, e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. Ilinforma che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico della squadra rossoblù, intanto la seduta di allenamento pomeridiana sarà diretta dal tecnico della formazione Primavera Antonio Gatto“, si legge in una nota diffusa dal club. Il, che nelle ultime quattro partite ha raccolto due punti, è 13esimo in classifica a quota 34 punti, con un bilancio di 8 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte in 29 gare. SportFace.