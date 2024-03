Cos' è il Fentanyl | la droga sintetica nel mirino del nuovo piano del Governo che fa strage negli Usa

Aumenta il pericolo Fentanyl ed Efedrina anche in Italia, quali sono i rischi di questi medicinali: Aumenta il pericolo Fentanyl ed Efedrina anche in Italia, quali sono i rischi di questi medicinali: Scopri come sta aumentando il pericolo Fentanyl ed Efedrina in Italia, due medicinali che possono provocare effetti molto dannosi.

Fentanyl, l’Italia alza il livello di protezione. Ecco cos’è e perché è una droga pericolosa: Fentanyl, l’Italia alza il livello di protezione. Ecco cos’è e perché è una droga pericolosa: È allarme Fentanyl in Italia e il ministero della Salute alza a livello tre (il massimo) l’allerta. Una droga sintetica, che negli Stati Uniti provoca 180 vittime al giorno, tra cui moltissimi giovani ...

Stretta sull’efedrina degli spray nasali per il raffreddore: “Si rischiano infarto e ictus”: Stretta sull’efedrina degli spray nasali per il raffreddore: “Si rischiano infarto e ictus”: La sostanza in grande quantità viene equiparata a una vera e proprio droga per i suoi effetti «psicoattiva». Nel mirino anche il Fentanyl ...