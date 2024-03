Cosa resta della centrale nucleare di Fukushima?

Zlatan Ibrahimovic , consulente RedBird per il Milan , ha parlato del futuro di Stefano Pioli dall'Arabia Saudita, dove si trova per il GP di F1 (pianetamilan)

Spari in un bar di Frosinone intorno alle 19.30 di ieri, mentre all'interno del locale c'erano circa 50 persone. Shock in tutta la città per quanto avvenuto. Un ragazzo è morto e altri quattro sono ... (fanpage)

Come vedere le rate pagate con la rottamazione quater dal sito dell'Agenzia delle Entrate: ... tutte le date da ricordare nel 2024 Come controllare le rate pagate Per prima cosa bisogna ... A questo punto non resta che cliccare su "Da saldare" . Si apre una nuova pagina con un menù che permette ...

F1 - Sauber, Bottas: 'Qualcosa non ha funzionato': ... c'è tempo per ricompattarci e analizzare cosa non ha funzionato. E' solo la seconda di ... Zhou: 'Il pit - stop ha compromesso la mia gara' Strategia contraria, invece, per Zhou, che invece resta in ...

Oscar 2024, cosa è successo: top e flop, dalla performance di Bocelli (intramontabile) alle troppe canzoni (noise): Oscar 2024, Cosa è successo: top e flop, dalla performance di Bocelli (intramontabile) alle troppe canzoni (noise): Cosa è successo agli Oscar 2024 Una notte esplosiva per "Oppenheimer", che ha sbancato con sette statuette su 13 nomination. La corsa al miglior attore è stata una ...

Leclerc: ecco cosa manca ancora a questa Ferrari: Leclerc: ecco Cosa manca ancora a questa Ferrari: L'ottima prestazione in gara, con il podio in Arabia Saudita, ha evidenziato un dettaglio tecnico ancora da perfezionare, mentre il degrado delle gomme è un aspetto sotto controllo ...

"La frattura tra Renzi e il Pd: verso elezioni senza accordi. Cosa succederà dopo il 9 giugno": "La frattura tra Renzi e il Pd: verso elezioni senza accordi. Cosa succederà dopo il 9 giugno": Il confronto tra Iv e Pd si fa sempre più teso, con Renzi e il resto del partito vicini alle offese pubbliche. Le elezioni si avvicinano e gli accordi sembrano saltati, con una guerra imminente tra le ...