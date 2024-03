“Cosa fa con lui quando beve” Grande Fratello | hanno detto di Beatrice | la regia costretta a bloccare tutto

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ogni qual volta che si parla dell’astio e della poca stima reciproca che ci sono tra Anita Olivieri eLuzzi al2023 la prima parla sopra l’ultima ricoprendola d’accuse e insulti. Non che l’altra non sappia difendersi con frecciate al vetriolo ma con un altro ‘stile’. Richiamo degli autori per la 26enne. Per il momentoLuzzi è completamente all’oscuro di quanto accaduto al2023 e una parte di pubblico vorrebbe che le venga riferito in puntata. Gli autori non potevano non riprenderla e Anita Olivieri, non contenta, ha subito ripreso a sputare veleno. Suo complice, aizzatore, Alessio Falsone., laa richiamare Anita Bisogna ...