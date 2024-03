Cosa dice il voto in Portogallo anche dell’Europa Parla Cavallaro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ricorda l’Italia del 2013 il panorama politico uscito dalle urne portoghesi di ieri, con tre partiti che monopolizzano l’arco costituzionale e che da soli non sono in grado di formare un governo. I popolari di Montenegro hanno vinto di misura contro i socialisti di Nuno che ha accettato la sconfitta ammettendo che il PSD può governare, senza che il PS renda possibile alcuna mozione di sfiducia. Ma la novità è rappresentata dalla destra di Chaga che, a differenza di ciò che fecero i cinque stelle undici anni fa, potrebbe decidere di fare il governo assieme ai monarchici e ai popolari. In caso contrario ci saranno nuove elezioni nel 2025. Maggioranza di destra Il primo dato che emerge dopo le urne è che ilmento si presenta con una schiacciante maggioranza di destra. L’Alleanza democratica è stata la più votata,se i popolari di Montenegro non ...