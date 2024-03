Cosa ci dice la vittoria di Marsilio in Abruzzo sugli equilibri politici nazionali | l’analisi del voto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Abbiamo parlato con un esperto per capire l'impatto del risultato delle elezioni regionali in, che hanno visto la riconferma di Marco, candidato del centrodestra,

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

Adesso Alexa risponde quando la insulti: cosa succede se le dici “Sei un’idiota”: Adesso Alexa risponde quando la insulti: Cosa succede se le dici “Sei un’idiota”: Dall’8 marzo Alexa ha cominciato a rispondere agli utenti che la insultano. L’iniziativa è stata lanciata da Amazon in collaborazione con Action Aid. L’obiettivo della campagna è quello di combattere ...

Cosa dicono le stelle per l’11 marzo: Cosa dicono le stelle per l’11 marzo: Cosa ci aspetta oggi, 11 marzo, secondo lo Zodiaco. Ariete - In attesa che si concretizzi un vostro desiderio, restate calmi e soprattutto evitate di pensare troppo.

Cosa vuol dire crescere in Palestina tra la violenza israeliana e quella di Hamas: Cosa vuol dire crescere in Palestina tra la violenza israeliana e quella di Hamas: Nel memoir La Ribelle di Gaza, la scrittrice e attivista Asmaa Alghoul racconta Cosa ha voluto dire crescere a Gaza incastrata tra la violenza di Israele ...