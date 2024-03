Cosa c’è nella nuova strategia Usa per l’open source intelligence

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si parla tanto di Osint, cioè di open, ovvero dell’basata sulle fonti aperte. Questo metodo di raccolta, favorito dal ruolo cruciale delle nuove tecnologie, sta avendo un ruolo cruciale nel contesto della guerra causata dall’invasione russa dell’Ucraina iniziata oltre due anni fa. Per questo, la comunità d’americana ha deciso di dotarsi di una unatriennale (2024-206) per gestire l’Osint. Il documento, pubblicato nei giorni scorsi, si apre con l’intervento di Avril Haines, direttrice dell’nazionale, che sottolinea come l’su fonti aperte permetterà alle agenzie e organizzazioni d’americane di “fornire un supporto completo ai responsabili politici per la ...

Bomber iconico e amatissimo, Dario Hubner racconta Cosa fa oggi a quasi 57 anni: "Sono un nonno e un pensionato felice". Una condizione peraltro che non dipende da lui: "So di avere pagato un prezzo ... (fanpage)

cosa ferma Victoria Beckham ? Di certo non una paio di stampelle . Con la sfilata del suo brand, in calendario il 1 marzo alla Paris Fashion Week, la designer non ci ha pensato minimamente a non ... (lookdavip.tgcom24)

La super intelligenza artificiale è in arrivo prima del previsto, ecco quando: ... Goertzel evidenzia una crescita esponenziale nella ricerca AI, suggerendo che l'obiettivo di un'AI capace come l'uomo in vari ambiti sia alla nostra portata ( ecco cosa c'è da sapere sulla questione ...

Oscar 2024, l'analisi dei premi di Luca Giannelli: ... in una notte in cui il revanchismo femminile da me too ricorderà l'uomo messo letteralmente e anche un po' ridicolmente (cosa non si fa per lo spettacolo) a nudo, interpretato dal wrestler John Sena,...