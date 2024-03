Coppa Europa Lanci | è favola Weir | l’Azzurro vince con la misura di 21 | 55

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 11 marzo 2024) Leira – E’ una grande stagione di gare per iatori azzurri dell’atletica leggera. Nella, che si è svolta a Leiria, in Portogallo a Leiria, in Portogallo, Zanesi è portato a casa l’oro nel peso, e all’ultimo tentativo, siglando ladi 21,55. E’ il secondo successo della carriera in manifestazione, che si aggiunge in bacheca a quello del 2022. A una settimana dal quarto posto ai Mondiali Indoor,firma un passo fondamentale verso gli impegni futuri.batte il britannico Scott Lincoln (20,98) e il bosniaco Mesud Pezer (20,58). Leonardo Fabbri non ha partecipato, per precauzione, per un lieve risentimento all’adduttore. Il racconto delle gare – fidal.it Sulla pedana del giavellotto under 23 festeggia Giovanni Frattini che ...