Contrade | Iannelli | “C’è massima attenzione | tanti interventi compiuti e altri in cantiere”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Premesso che sarà l’assessore alle Opere Pubbliche Pasquariello a replicare nei dettagli ad un’interrogazione del consigliere di minoranza nella sede deputata, che è il question time, vorrei evidenziare che è assolutamente irreale contestare all’amministrazione forme di trascuratezza verso le, nè tantomeno ascriverci divisioni in categorie dei cittadini di Benevento: questo lo respingiamo con determinazione”, lo scrive la consigliera delegata alleLoredana. “Sul piano dei lavori, sottolineo che sono in corsoconcreti a via dei Liguri Bebiani con un investimento da oltre due milioni di euro garantendo il collegamento stradale Pezzapiana-Ponte Valentino; è partito un fondamentale intervento a contrada Epitaffio per il ripristino del ponte Serretelle, ...