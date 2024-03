Conte | modesto risultato M5S in Abruzzo

(Di lunedì 11 marzo 2024) 16.00 "Registriamo undel M5S che ci spinge a lavorare con sempre più forza" "per convincere a partecipare soprattutto i troppi cittadini che non votano più".Così il leader M5S sulla sconfitta di tutto il Centrosinistra che si è unito per il voto in. "La comunità abruzzese con il suo voto ha dato un segnale chiaro", dice. Intanto il coordinatore del M5S Castaldi ha rimesso il suo incarico nelle mani del leaderdopo che il M5S è sceso sotto il 7% contro il 20% ottenuto cinque anni fa.

Il Campo largo si è ristretto è la battuta che hanno fatto tutti. Di certo, però, la sperata rimonta in Abruzzo non c’è stata e le urne hanno tenuto l’ampia alleanza che sosteneva l’ex rettore ... (open.online)

