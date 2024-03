Contatto Osimhen-Buongiorno | svelati gli audio del VAR | la rivelazione a DAZN

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nel corso di “Open Var” è stato preso in esame anche l’episodio del possibile calcio di rigore a favore del Napoli per iltra. Il Napoli ha sfidato il Torino nell’anticipo del venerdì sera valido per il 28° turno di Serie A. In virtù dei numerosi scontri diretti che erano presenti in calendario in questa giornata, sarebbe stato importante per il Napoli vincere contro i granata. Così non è stato. I ragazzi di Calzona, nonostante una buona prestazione, non sono riusciti ad andare oltre all’1-1. Due punti persi, dunque, per il Napoli, ma la corsa alla Champions League rimane apertissima, soprattutto qualora anche il 5° posto dovesse garantire l’accesso alla massima competizione europea. Al termine del match, tra i tifosi azzurri, oltre al rammarico per l’occasione sprecata, serpeggiava anche un po’ di rabbia ...