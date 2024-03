(Di lunedì 11 marzo 2024) Un provvedimento diperdel reato, che esprima apprezzamenti sulla colpevolezza dell'indagato, viola "in maniera eclatante" il suo diritto costituzionale di difesa, il suo diritto al contraddittorio e il principio della presunzione di non colpevolezza. Così la- nella sentenza numero 41 depositata oggi - ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce. L'iscrizione nel registro degli indagati e il provvedimento diche chiude le indagini, sono atti concepiti dal legislatore come "neutri": è erroneo far discendere conseguenze negative per la reputazione dell'interessato. Ancora, spiegano i giudici costituzionali, provvedimenti simili "sono in concreto suscettibili di produrre - ove per qualsiasi ragione arrivino a ...

Un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che esprima apprezzamenti sulla colpevolezza dell'indagato, viola "in maniera eclatante" il suo diritto costituzionale di difesa, il suo ... (quotidiano)

Consulta, archiviazione per prescrizione non è condanna: Consulta, archiviazione per prescrizione non è condanna: Un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che esprima apprezzamenti sulla colpevolezza dell'indagato, viola "in maniera eclatante" il suo diritto costituzionale di difesa, il suo d ...

Consulta: no ad archiviazione per prescrizione reato che presenti persona come colpevole: Consulta: no ad archiviazione per prescrizione reato che presenti persona come colpevole: Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che esprima apprezzamenti sulla colpevolezza della persona indagata, viola “in maniera eclatante” il suo dirit ...

Consulta del volontariato. Ecco gli orari: Consulta del volontariato. Ecco gli orari: La Consulta del volontariato di Cesenatico, situata in via Cesare Battisti 11, è aperta al pubblico il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30. Scopo principale è favorire il dialogo ...