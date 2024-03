Consip | Lotti assolto | “Fine di un incubo di sette anni Ora penserò solo al futuro”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 – ''Sono statie mezzo difficili che non auguro a nessuno. Vedersi sbattuto da innocente in prima pagina con accuse anche da parte di quelli che dovrebbero essere i tuoi 'vicini di banco'. Comunque è andata bene, vado avanti a testa alta. Sono contento''. Così l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca, dopo la sentenza di assoluzione nel processoa Roma. ''E' una vicenda che mi è costata dal punto di vista personale: la politica va e viene, è impegno civico che io ho fatto per 10con massimo rispetto per gli incarichi che ho svolto da quando ho cominciato come consigliere comunale fino a quello di ministro. Oggi faccio altro, non ho lasciato la politica - ha aggiunto l'ex ministro dello Sport - Posso guardare in faccia tante ...