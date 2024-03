Consip | assolti Tiziano Renzi e Lotti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 11 marzo 2024) 15.18 Otto assoluzioni e due condanne al processo principale sul caso.Assolto Luca, ex ministro dello Sport, Italo Bocchino,ex parlamentare,e, padre dell'ex premier Matteo. Matteo:"Giustizia per mio padre e miei amici. Qualcuno chiederà scusa?".gli imprenditori Alfredo Romeo e Carlo Russo,l'ufficiale Emanuele Saltalamacchia, Filippo Vannoni e Stefano Pandimiglio. Condannati a 1 anno e mezzo Giampaolo Scarfato, ex maggiore del Noe, e a 3 mesi Alessandro Sessa,colonnello dei Carabinieri.