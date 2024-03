Consandolo raggiunto Avanti di due reti | cala molto nel finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024)2 trebbo 2: Lesi, Gaiani, Ambrosecchia (67’ Fabbri), Brandolini, Merighi (65’ Baglietti), Trentini, Rimondi, Giberti (44’ Gentili), Colino (85’ Dell’Isola), Badjie, Mazzoni. All. Dirani. TREBBO: Albertazzzi, Corroppoli Davide, Zanzani (55’ Fabbri), Mineo (88’ Cinalli), Arteritano (85’ Castagnoli), Corroppoli Simone, Cavarretta (55’ Puopolo), Innocenti, Cini, Mauro, Vespignani. All. Valtorta. Arbitro: Franceschini da Ferrara. Note: ammoniti Giberti, Gentili, Baglietti. Marcatori: 40’ Badjie, 52’ Colino, 63’ Puopolo, 95’ Castagnoli. Neanche il doppio vantaggio consente aldi portare a casa tre punti contro una potenziale concorrente per evitare i play out. Così come contro l’Atletico Castenaso nel turno casalingo precedente, anche ieri Colino e compagni sono stati raggiunti nell’ultimo ...