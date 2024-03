Confesercenti provinciale di Caserta e Fismo | salviamo i saldi di fine stagione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 11 marzo 2024). Si è svolto questa mattina l’incontro promosso dadiin collaborazione con il direttivodella(Federazione Italiana settore moda) presieduto dal presidentediSalvatore Petrella, con la presenza del vicepresidenteIvan Fiorillo, del direttoreGennaro Ricciardi e della Coordinatrice Nazionale diPina Parnofiello.ribadisce la necessità di cambiare le regole ormai datate e definite quando le vendite on Line non esistevano e le stagioni non subivano gli effetti del cambiamento ...