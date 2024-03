Conegliano-Eczacibasi | Champions League volley femminile 2024 | orario andata semifinale | tv | streaming

(Di lunedì 11 marzo 2024) Giovedì 14 marzo (20.30), si gioca, partita valida per lad’della CEV2023-di pallavolo. Le Pantere, dopo aver eliminato le campionesse in carica, trovano di fronte a loro un altro ostacolo turco. Una vittoria davanti al proprio pubblico è fondamentale per le ragazze di Santarelli per compiere il primo passo verso il ritorno all’ultimo atto della massima competizione europea. Undici maggio 2023. Questa è la data dell’ultima sconfitta di, che sta disputando una stagione semplicemente irreale. Le Pantere continuano a vincere e convincere, hanno già messo in bacheca due trofei, ma il bello viene adesso. Si inizia a fare veramente sul serio con le semifinali ...

