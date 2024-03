Condò | «Inter | un tourbillon di soluzioni Stupisce il tempo!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 11 marzo 2024)parla del lavoro di Inzaghi all’e di come la squadra sia stata così veloce e brava a implementare nuovee idee. GRANDE LAVORO ? Paolo, in collegamento su Sky Sport 24, si esprime così: «Cose che abbiamo visto fin dai tempi di Barcellona con Guardiola, Inzaghi le ha sviluppate con molto lavoro. All’distingui tutto ciò per arrivare a questo straordinariodi movimenti e spostamenti. Quello cheè ilche ci hanno messo per implementare tutto questo lavoro. Dove lo hanno trovato ilper riuscire a lavorare così? Calhanoglu da centrocampista offensivo a multiuso davanti la difesa, sono cose che prima non c’erano. Inzaghi le ha lavorate molto bene».-News - ...