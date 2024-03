Concorso scuola 2024 | oggi la prova scritta per l' assunzione di oltre 44mila docenti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Prendono il via, 11 marzo, “le prove delper reclutare a tempo indeterminato 44.654 insegnanti su posti comuni e di sostegno”. La conferma arriva dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Il nostro obiettivo è dare stabilità al reclutamento, selezionando i futurianche alla luce della loro attitudine a insegnare, ed è per questo che abbiamo previsto che vi sia,al tirocinio, prima dell’, anche una lezione simulata al termine del periodo di”, ha sottolineato il ministro. “Ilche iniziae le future assunzioni segnano un ulteriore passo avanti per combattere il precariato e per garantire agli studenti un’educazione di qualità, favorendo la continuità didattica”, ha poi aggiunto.

