Concorso per l’assunzione di 1 987 docenti | in Campania partecipano in oltre 78 mila

(Di lunedì 11 marzo 2024) In 78.802 inper partecipare alle prove del, iniziate oggi, perdi nuoviper un totale complessivo di 1.987 posti. Per la scuola dell’infanzia e la primaria i candidati in regione sono 21.080 per 338 posti con un rapporto tra posti e candidati dell’1.6%, il più basso in Italia con una media nazionale del 13,24. Per la scuola secondaria di I e II grado i candidati sono 57.722 per 1649 posti. Il rapporto è del 2,86 per cento: solo la Sicilia presenta un dato più basso, al 2,22 mentre la media nazionale è del 6,7. “Oggi iniziano le prove delper reclutare a tempo indeterminato 44.654 insegnanti su posti comuni e di sostegno – ha affermato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara -. Il nostro obiettivo è dare stabilità al reclutamento, ...