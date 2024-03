Concorso all’ufficio legale dell’Asl | la denuncia degli idonei

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dglidelper Collaboratore Amministrativo Professionale – Settore– Categoria D, approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. Avellino n. 1446 del 6.07.2022. “Ci sentiamo presi in giro e beffati dalla Regione Campania e dai manager delle aziende sanitarie. Solo promesse, proclami e buone intenzioni, ma niente di concreto per il nostro futuro. Siamo gli unici professionistidi unpubblico, quello per Collaboratore Amministrativo Professionale – Settore– Categoria D, della graduatoria approvata con deliberazione dell’allora Direttore Generale dell’A.S.L. Avellino Dr Morgante n. 1446 del 6.07.2022, che ad oggi non sono stati presi in ...

