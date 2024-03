(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – Si èladel2024, l’evento internazionale di salto a ostacoli che, per la 18esima edizione, vedrà impegnati fino al 14 aprile i migliori cavalieri e le migliori amazzoni provenienti da tutto il mondo. L’evento è organizzato da Arezzo Equestrian Centre ed è patrocinato dal Comune di Arezzo, “che ne riconosce – sottolinea l’assessore– l’altissimo valore sportivo e le grandi ricadute sull’economia cittadina, in particolare per le strutture turistiche e ricettive”. Sono stati oltre 500 i cavalli in gara in questaparte che si ècon le premiazioni del primo Gran Premio CSI2* alla presenza proprio di: “anche ...

Conclusa la prima settimana del Toscana Tour: il plauso dell’assessore Federico Scapecchi: Conclusa la prima settimana del Toscana Tour: il plauso dell’assessore Federico Scapecchi: Sono stati oltre 500 i cavalli in gara in questa prima parte che si è Conclusa con le premiazioni del primo Gran Premio CSI2* ...

Unicredit conclude la prima tranche del buyback, il dividendo del 2023 sale a 1,8029 euro: Unicredit conclude la prima tranche del buyback, il dividendo del 2023 sale a 1,8029 euro: Unicredit acquista 95.995.258 azioni per un controvalore che sfiora 2,5 miliardi di euro. Il valore finale del dividendo per azione riferito all'esercizio 2023 è stato fissato a 1,8029 per ciascuna az ...

Linee guida per il follow-up delle sequele da Covid: risultati della prima fase del progetto PASCNET: Linee guida per il follow-up delle sequele da Covid: risultati della prima fase del progetto PASCNET: Il Long Covid è un problema che riguarda il 6% di coloro che hanno contratto l’infezione. In Italia non esistono linee guida per i pazienti, ma il progetto apre la strada per la presa in carico dei pa ...