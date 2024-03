Con un telecomando disturba la frequenza delle chiusure centralizzate | preso mentre fruga in un’auto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Branzi. Nascosto in auto, con unva le frequenze dei dispositivi per la chiusura centralizzatamacchine, poi si intrufolava negli abitacoli alla ricerca di qualcosa da rubare. Domenica 10 marzo il suo trucco è stato scoperto dai carabinieri di Branzi, che lo hanno arrestato per tentato furto aggravato. In manette è finito S.G., 41enne residente a Giussano, in provincia di Monza Brianza. I militari avevano ricevuto già qualche segnalazione rispetto a furti nelle auto in sosta, così domenica si sono appostati in piazza. Ad un tratto hanno visto arrivareche ha parcheggiato negli appositi stalli, dalla quale sono scese due persone.si allontanavano il conducente ha schiacciato il pulsante delper chiudere la vettura. Poco dopo da ...

Come Ripara re un telecomando vecchio che non funziona: ecco perché una matita potrebbe aiutarci tantissimo in questi casi. Come Ripara re il telecomando vecchio (credits Canva) – ... (ilcorrieredellacitta)

Lampione solare con telecomando a 13€: tantissima luce GRATIS (Amazon): Lampione solare con telecomando a 13€: tantissima luce GRATIS (Amazon): Un lampione solare per illuminare i tuoi spazi esterni a costo zero: il modello con telecomando è in gran sconto.

Telecomando UNIVERSALE per qualunque marchio: con comandi smart TV: telecomando UNIVERSALE per qualunque marchio: con comandi smart TV: Un telecomando universale firmato Meliconi da usare con qualsiasi televisore: comandi smart e accesso diretto alle app.

I 27 migliori giochi Android con un controller da non perdere: I 27 migliori giochi Android con un controller da non perdere: Andiamo con a elenco giochi Android con il telecomando in modo che possiamo goderceli come se fossimo con la nostra console. Controlli come quelli del PlayStation o Xbox Sono perfettamente utili ...