’Compagno è il mondo’ Primo incontro pubblico oggi all’Urban Center

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024)l’associazione nazionale “Compagno è il mondo”, nata per dare un contributo alla sinistra sui temi economici, sociali e della cultura politica, terrà alla Spezia la sua prima iniziativa pubblica. L’evento è in programma alle 17e sarà intitolato ’Questione sociale e questione democratica in Italia e in Europa’. Partecipano Michele Prospero, ordinario di filosofia del diritto all’Università La Sapienza di Roma e i parlamentari Pd Andrea Orlando e Arturo Scotto, entrambi sono reduci da una missione in Medio Oriente.