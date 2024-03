Come sta Loredana Bertè | malore e ricovero | le sue condizioni

(Di lunedì 11 marzo 2024)per. La cantante, reduce dall'esperienza sanremese, ha dovuto rinviare la data del suo atteso concerto a Roma, al Teatro Brancaccio stasera 11 marzo 2024, a causa di unimprovviso. Il suo staff ha comunicato attraverso un post su Instagram che lo spettacolo sarà riprogrammato più avanti. La nuova data è già stata fissata per il 15 maggio 2024, sempre al Teatro Brancaccio, e i biglietti già acquistati saranno validi per quella data. Chiunque sia impossibilitato a partecipare potrà richiedere il rimborso del biglietto entro il 22 marzo 2024 presso il punto vendita dove è stato acquistato. Dopo il trionfo al Festival della Canzone Italiana, la partecipazione a Una Voce per San Marino (in cui ha detto addio a Eurovision) e l'ospitata a Che Tempo Che Fa della scorsa settimana, ...

