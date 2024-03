Come i fotografi dilettanti | Kate fa mea culpa per lo scatto ritoccato

(Di lunedì 11 marzo 2024) Finalmente la verità. La principessa di Galles,Middleton, ha presentato le sue scuse per la foto contraffatta pubblicata ieri sul profilo social ufficiale di Kensigton Palace. "molti, di tanto in tanto mi cimento nell'editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dallaa di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice festa della mamma": così ha rotto il silenzio la principessa del Galles dopo che lopostato ha scatenato una vera e propria bufera. Questa mattina, infatti, è stato riferito che quattro agenzie di stampa hanno rimosso una foto della futura regina in quanto ritenuta "manipolata". L'immagine, scattata dal principe William e pubblicata da Kensington ...

"L'informazione non può essere neutrale. Dev'essere di parte. Deve essere la tua parte personale in un discorso a cui devono rispondere gli altri. Se vogliono". negli anni Sessanta le scienze ...

